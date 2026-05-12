В Петербурге встретились сильнейшие молодые мебельщики страны

Итоговый межрегиональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенции «Производство мебели» состоялся с 19 по 25 апреля в Санкт-Петербурге при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в комитете по образованию города.
Состязания прошли на базе Охтинского колледжа. В них приняли участие представители Алтайского, Краснодарского, Красноярского краев, Башкирии, Татарстана, а также Ростовской и Тюменской областей и Санкт-Петербурга. Ребята продемонстрировали навыки проектирования и изготовления изделий, точность обработки материалов, умение работать с современным оборудованием и соблюдать стандарты качества и безопасности.
В ходе чемпионата также состоялось обсуждение подготовки кадров для мебельной индустрии, развитие практико-ориентированного обучения и взаимодействия образовательных организаций с работодателями. Помимо этого, прошли профориентационные мероприятия для школьников и студентов — профессиональные пробы, интерактивные площадки и встречи с представителями отрасли.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.