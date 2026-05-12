В Тюмени расскажут о трудовых отношениях в крестьянских хозяйствах

Центр «Мой бизнес» Тюменской области 22 мая приглашает предпринимателей на вебинар, посвященный вопросам трудовых отношений в крестьянском фермерском хозяйстве (КФХ), сообщили в региональном инвестиционном агентстве. Мероприятие пройдет при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На вебинаре расскажут, когда необходимо заключать гражданский правовой договор (ГПХ), кто такие члены КФХ. Также участникам помогут разобраться, как оформить сезонных работников на посевную, можно ли привлекать на работу школьников. Будут также затронуты вопросы о штрафах и требованиях для получения грантов. Подробную информацию и регистрацию можно найти по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.