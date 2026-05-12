В Балтийске приступают к очередному этапу разминирования затонувшей баржи

Разминирование продолжается седьмой сезон подряд.

Фото: МЧС по Калининградской области.

Сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России прибыли в Калининградскую область для разминирования затонувшего судна в районе Балтийска. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Специалисты приступают к очередному этапу очистки дна Балтийского моря. Работы будут проводиться на немецкой барже, которая затонула ещё в годы Великой Отечественной войны.

«Уже седьмой сезон подряд водолазы Центра “Лидер” МЧС России прилетают в Калининградскую область, чтобы в составе сводного отряда очищать акваторию Балтийского моря от взрывоопасных предметов. Для проведения глубоководных спусков и обследования морского дна водолазы привозят с собой современное оборудование и специализированную технику», — рассказали в пресс-службе.

Судно, расколовшееся надвое и лежащее на глубине 17 метров, до сих пор хранит на борту и вокруг себя десятки тысяч боеприпасов. Работы по разминированию баржи будут проводиться до полной очистки акватории.

В прошлом году работы по разминированию начались в середине мая, а закончились в середине июня. Тогда водолазы центра спасательных работ особого риска «Лидер» подняли с затонувшей баржи около 26 тонн взрывоопасных предметов.

