В центре Калининграда закрасили масштабный мурал, созданный уличными художниками (фото)

Власти считают, что граффити потеряли вид.

Источник: Клопс.ru

На Северном вокзале закрасили стену с граффити, которые создали уличные художники шесть лет назад по поручению городских властей. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы во вторник, 12 мая.

Длинный мурал украшал забор делового центра — до недавних пор на нём можно было увидеть трамвай, стилизованные городские достопримечательности и другие фантазии местных авторов. Сейчас стенку загрунтовали, а сверху написали успокаивающее: «Не волнуйтесь, скоро будет другой рисунок!».

Как пояснили «Клопс» в мэрии, рисунки облупились, выцвели и потеряли вид. Граффити пришлось убрать.

«Стену укрепили, а мурал обновят. На этот раз он будет посвящён 80-летию Калининградской области. В создании снова примут участие уличные художники. Финансировать работы будет собственник забора», — рассказали в администрации.

В марте вандалы обезобразили город странными надписями.

