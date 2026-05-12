Нижегородская область дополнительно направит 4,7 млрд рублей на поддержку участников СВО и членов их семей

Регион направит дополнительные 4,7 миллиарда рублей на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем макс-канале.
Изыскать дополнительные средства стало возможным благодаря решению президента России Владимира Путина о реструктуризации бюджетных кредитов регионов.
«Поддержка участников СВО — крайне важное направление, наш приоритет. Причем инициатива направить средства именно на эти цели возникла в ходе сбора предложений от жителей в новую Народную программу “Единой России”», — подчеркнул губернатор.
Ранее Глеб Никитин озвучил три главных направления Народной программы «Единой России».
