Судьин: создание рабочих групп позволит повысить эффективность Общественной палаты Нижнего Новгорода

Создание рабочих групп позволит повысить эффективность Общественной палаты Нижнего Новгорода. Об этом сообщил корреспонденту ИА «Время Н» заведующий кафедрой общей социологии и социальной работы факультета социальных наук ННГУ им. Н. И. Лобачевского, доктор социологических наук, член городской Общественной палаты Сергей Судьин.
По его словам, рабочие группы носят междисциплинарный характер.
«Считаю, что создание рабочих групп внутри Общественной палаты Нижнего Новгорода позволит ее членам обратить внимание на решение тех или иных вопросов с разных позиций», — подчеркнул Судьин.
Как отметил Сергей Судьин, вместе с коллегами двух комиссий по семейной политике и укреплению традиционных ценностей и социальной политики городской Палаты реализовали просветительский проект с участием студентов факультета социальных наук ННГУ.
«Проект был посвящен детям с расстройствами аутистического спектра. Благодаря данному проекту студенты, которые обучаются по специализации, направленной на работу именно с детьми данной категории, в дальнейшем смогли эффективно проявить себя и получить качественный опыт взаимодействия», — рассказал собеседник ИА «Время Н».
Также он добавил, что в деятельность рабочих групп внутри Общественной палаты могут включаться как сами члены палаты, так и представители других общественных организаций, что позволяет выстроить гибкую, эффективную работу и обменяться опытом.
