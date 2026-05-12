Маршрут электрички между Сириусом и Абхазией могут продлить до аэропорта Сухума

Маршрут электрички между Сириусом и Абхазией «Диоскурия» могут продлить до аэропорта Сухума. Об этом сообщил президент республики Бадра Гунба.
«У нас есть такие планы — расширение географии по территории Абхазии. В первую очередь мы пытаемся расширить зону работы “Диоскурии” до Сухумского аэропорта. Это очень важно и удобно», — сказал Бадра Гунба ТАСС.
Планируется, что маршрут продлят и до Очамчыры в восточной части Абхазии. Здесь, по словам президента республики, есть возможности для развития в том числе туристического потенциала.
«Думаю, что для людей, прибывающих с целью отдохнуть и инвестировать в Абхазию, восточная Абхазия не менее интересная, нежели более развитая западная часть Абхазии», — добавил Бадра Гунба.