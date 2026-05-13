Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Культурное наследие: как в Крыму идет модернизация музеев

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая — РИА Новости Крым. Более 20 миллионов рублей выделили в Крыму на техническую модернизацию 13 музеев. В некоторых городах работы уже стартовали. Об этом в МАКС сообщил глава республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках нацпроекта “Семья” и регионального проекта “Семейные ценности и инфраструктура культуры” в 2026 году на техническую модернизацию 13 музеев выделено более 20 млн рублей», — сказано в сообщении.

Обновление коснется Крымского этнографического музея, Центрального музея Тавриды, а также музеев в Саках, Евпатории, Симферополе, Армянске, Ялте, Феодосии и других городах и районах.

По словам Гоцанюка, первые результаты этой работы уже есть. В Армянске обновили историко-краеведческий музей: для фонда из более чем 8 тысяч экспонатов закуплены современные системы хранения, стеллажи, интерактивная панель, новое освещение и компьютеры.

В Советском районе в музее впервые за 30 лет проведено техническое обновление, которое поможет в проведении выставок и мероприятий. В музее Нижнегорского приобретенная техника также поможет с организацией экспозиций.

«Современные технологии позволят активно продвигать культурное наследие Крыма, превращая музеи в места для досуга и обучения», — подчеркнул Юрий Гоцанюк.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше