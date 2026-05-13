Культурное наследие: как в Крыму идет модернизация музеев

«В рамках нацпроекта “Семья” и регионального проекта “Семейные ценности и инфраструктура культуры” в 2026 году на техническую модернизацию 13 музеев выделено более 20 млн рублей», — сказано в сообщении.
Обновление коснется Крымского этнографического музея, Центрального музея Тавриды, а также музеев в Саках, Евпатории, Симферополе, Армянске, Ялте, Феодосии и других городах и районах.
По словам Гоцанюка, первые результаты этой работы уже есть. В Армянске обновили историко-краеведческий музей: для фонда из более чем 8 тысяч экспонатов закуплены современные системы хранения, стеллажи, интерактивная панель, новое освещение и компьютеры.
В Советском районе в музее впервые за 30 лет проведено техническое обновление, которое поможет в проведении выставок и мероприятий. В музее Нижнегорского приобретенная техника также поможет с организацией экспозиций.
«Современные технологии позволят активно продвигать культурное наследие Крыма, превращая музеи в места для досуга и обучения», — подчеркнул Юрий Гоцанюк.