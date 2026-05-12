На Дону тушат пожар на птицефабрике на 1,6 тысяч квадратных метров

В Ростовской области пожарные ликвидируют возгорание на птицефабрике в хуторе Маркин Октябрьского района. Об эторм сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, площадь пожара составляет 1,6 тыс. кв. м. Загорелась кровля складского помещения. «Существовала угроза распространения огня на соседний ангар с домашней птицей. Благодаря оперативным действиям удалось локализовать пожар и спасти свыше 180 тыс. кур», — сказано в сообщении.
В тушении участвуют 47 человек и 19 единиц техники.
