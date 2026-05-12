Проект квартала жилой застройки в Малиновке прошёл экспертизу

Компания «Куршская ривьера» получила землю для строительства микрорайона четырёхэтажных жилых домов и двух оздоровительных комплексов в пос. Малиновка в августе 2023 года. Инвестор также обещал построить социальную инфраструктуру — детский сад и детские площадки. Помимо этого, он обязался возвести улично-дорожную и инженерную сети, построить муниципальную парковку, благоустроить пляж с комфортной средой для маломобильных групп, построить безопасный переход через железнодорожные пути и муниципальную подъездную дорогу. В феврале 2025 года стало известно, что строительство детского сада перенесли на четвёртый квартал 2029 года. Ранее этот срок значился 2027-м. Помимо детсада, инвестор перенёс срок строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с третьего квартала 2023-го на второй квартал 2032 года. Благоустройство пляжа с комфортной средой для маломобильных групп населения теперь планируют на четвёртый квартал 2028 года. При этом банный комплекс планируют возвести раньше — в первом квартале 2028-го вместо ранее заявленного третьего квартала 2030-го.