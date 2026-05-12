Экспертиза одобрила первый этап строительства жилого района рядом с побережьем в Малиновке. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
На первом этапе планируют вести застройку на участке с кадастровым номером 39:05:010602:2698. Территория площадью 2,3 гектара располагается в районе улиц Венской и Варшавской. Там появится квартал многоквартирных жилых домов. Проект реализует ООО «СЗ Малиновка». Документация проходила негосударственную экспертизу.
Компания принадлежит ООО «СЗ Куршская ривьера». Проект жилого района в Малиновке одобрили на инвестиционном совете ещё в 2022 году. На территории площадью 9,4 гектара предлагали разместить 20 жилых домов. Частью проекта является строительство банного комплекса на побережье в Зеленоградске.
Ранее ООО «СЗ Куршская ривьера» напрямую было связано с московским бизнесменом Игорем Гончаровым и его компанией «Сибирь Девелопмент». В «зону интересов» предпринимателя входило восстановление замка Тапиау. Инвестору также отдавали под застройку крупный земельный массив в Сосновке.
По данным сервиса Seldon.basis, в настоящее время ООО «СЗ Куршская ривьера» входит в закрытый комбинированный паевый инвестиционный фонд «Северо-Западный актив» под управлением УК «Марта» из Москвы. При этом доля фонда находится в залоге у бывших учредителей «Куршской ривьеры».