Красноярская журналистская конференция приняла легитимные решения

Дмитрий Голованов сделал большой отчёт о деятельности организации за период 2022—2026 годы. Основными направлениями работы стала защита СМИ и прав журналистов на осуществление профессиональной деятельности, так как это является сутью Союза журналистов. В этом направлении Союз помог не закрыться патриотичной «Красноярской газете» в 2022 году. 5 августа того года газета возобновила свой выпуск. Другой острой ситуацией в 2022 году стал конфликт ТК «Открытый город». Телекомпания подверглась сильному прессингу со стороны градообразующего предприятия в Зеленогорске. В результате рассмотрения и письма Союза журналистов, ситуация разрешилась мирно: комбинат отказался от материальных претензий к телекомпании. Союз журналистов также защитил права одной из региональных телекомпаний неаккредитованной на Красноярский экономический форум.