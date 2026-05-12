Красноярская журналистская конференция приняла легитимные решения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 12 мая собралась внеочередная отчетная конференция Союза журналистов Красноярского для обсуждения двух главных вопросов.
Это отчёт председателя Красноярского отделения Союза журналистов России Дмитрия Голованова о проделанной работе и его обсуждение. Втором вопросом стала коллизия права — легитимность продолжения работы Дмитрия Голованова до отчётно-выборной конференции в 2027 году.
Дмитрий Голованов сделал большой отчёт о деятельности организации за период 2022—2026 годы. Основными направлениями работы стала защита СМИ и прав журналистов на осуществление профессиональной деятельности, так как это является сутью Союза журналистов. В этом направлении Союз помог не закрыться патриотичной «Красноярской газете» в 2022 году. 5 августа того года газета возобновила свой выпуск. Другой острой ситуацией в 2022 году стал конфликт ТК «Открытый город». Телекомпания подверглась сильному прессингу со стороны градообразующего предприятия в Зеленогорске. В результате рассмотрения и письма Союза журналистов, ситуация разрешилась мирно: комбинат отказался от материальных претензий к телекомпании. Союз журналистов также защитил права одной из региональных телекомпаний неаккредитованной на Красноярский экономический форум.
Красноярский Союз журналистов согласовал с властями и установил в городе несколько памятных досок в память о погибших или ушедших журналистах. Решается вопрос установки такой доски убитому за расследование журналисту Вадиму Алферьеву.
Огромной работой стала поддержка Союзом независимой газеты «Красноярский рабочий» и журналистки НГС, пострадавшей при выполнении редакционного задания.
Красноярский Союз журналистов поддерживает уникальный в России общественный проект «Космическая Одиссея» по подготовке молодёжи к вступлению в отряд космонавтов и ряд других проектов. Более того, с момента начала СВО, Красноярский союз журналистов постоянно готовит и отправляет бойцам на фронт гуманитарную и техническую помощь. Выдающимся достижением в этом направлении при содействии Союза стало налаживание производства колесных носилок для быстрой доставки раненых бойцов.
Все эти дела вызвали большое одобрение почти всех делегатов конференции. Против одобрения работы Союза выступили только четыре делегата и один воздержался.
Основным итогом отчётной конференции Красноярского отделения Союза журналистов России стало признание работы Дмитрия Голованова и всего красноярского Союза журналистов удовлетворительной (так по Уставу Союза). Глава красноярских журналистов остался на своём посту до перевыборной конференции 2027 года.
