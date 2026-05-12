Роспотребнадзор проверит нижегородские водоемы перед летом

Специалисты проводят проверку водоемов перед купальным сезоном, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Работники ведомства будут отбирать пробы воды и почвы с пляжей на микробиологические, вирусологические и санитарно-химические показатели. Контроль будет проводиться в течение всего сезона.
«При получении нестандартных результатов лабораторных исследований (в целях установки предупреждающих аншлагов) в адрес ответственных лиц будет направляться соответствующая информация», — рассказали в Роспотребнадзоре.
