Для юных петербуржцев провели профильную смену по работе с медиа

Академия талантов Санкт-Петербурга провела профильную смену «МедиаКласс: интенсив по созданию мультимедийных проектов» с 16 по 20 апреля в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в комитете по образованию города.
Интенсив провели на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря «Молодежное». Он был организован для школьников 14−17 лет, заинтересованных в создании медиапродуктов. Под руководством педагогов ребята работали в формате редакций: они распределились по профильным отделам, разрабатывали контент-план и наполняли информацией, фото и видео сообщество в социальной сети.
Школьники осваивали работу с текстами и визуальными нарративами, учились проводить интервью, снимать и монтировать видеорепортажи, выстраивать структуру публикаций и анализировать эффективность контента. Такая система позволила им включиться в командную работу и получить опыт решения реальных редакционных задач.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.