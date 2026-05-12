Тамбовские аграрии за год увеличили объем льготных банковских кредитов на 1 млрд

Льготное кредитование аграриев Тамбовской области по направлениям растениеводства и малых форм хозяйствования выросло на 1 млрд руб., или на 12%. По состоянию на 8 мая Минсельхоз России одобрил 232 заявки на сумму 9,4 млрд руб. при объеме субсидий 535,6 млн руб. За аналогичный период в 2025-м заявок было больше — 237, но на меньшую сумму — 8,4 млрд руб. Об этом на еженедельной планерке в облправительстве сообщила министр сельского хозяйства региона Алена Сытова.