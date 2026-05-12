В воронежских школах не собираются вводить дистант из-за угрозы атак БПЛА

Учеников школ Воронежской области не планируют переводить на дистанционное обучение из-за угрозы атак БПЛА, как это сделали в соседней Липецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник, 12 мая.
Отметим, что после трёхдневных выходных из-за возможных провокаций и в целях безопасности школьников Липецка перевели на дистанционное обучение. В таком формате образовательные учреждения будут работать до 13 мая включительно. По этой же причине детские сады города перешли на работу в формате дежурных групп.
Аналогичные меры предприняли и в Пензенской области. Из дома до 14 мая будут учиться не только школьники, но и студенты средних профессиональных и высших учебных заведений.
Как заверили власти, текущая оперативная обстановка в Воронежской области не требует применения дополнительных мер.