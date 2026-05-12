Кадровый центр «Работа России» предлагает жителям области более 11 тысяч вакансий

На портале «Работа России» размещено 11,2 тысячи актуальных вакансий для жителей Калининградской области.

Источник: KaliningradToday

Предложения представлены в разных отраслях: промышленность, строительство, торговля, IT, логистика, управление, социальная сфера.

Самые востребованные профессии: врачи, инженеры, педагоги, экономисты, водители, продавцы, монтажники. Максимальная предлагаемая зарплата достигает 500 тысяч рублей в месяц.

Портал бесплатен для всех пользователей. Работодатели могут публиковать вакансии и искать сотрудников, соискатели — откликаться на предложения, дистанционно взаимодействовать со службой занятости и вести электронный кадровый документооборот.

Директор Кадрового центра Калининградской области Сергей Гуряков отметил: «С начала года новые компании разместили у нас больше сотни вакансий — в строительстве, логистике, гостиничном бизнесе, медицине. Это лучшая оценка нашей работы: бизнес доверяет платформе, а люди находят подходящие предложения».