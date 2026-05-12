В Новоуральске Свердловской области провели концерт «Музыка и здоровье»

Творческая встреча «Музыка и здоровье: исцеляющая гармония. Взгляд через историю России» состоялась в детской школе искусств города Новоуральска Свердловской области 8 мая, сообщили в учебном заведении. Билеты можно было приобрести по Пушкинской карте, действующей по нацпроекту «Семья».
Мероприятие было посвящено Дню Победы и Дню медицинской сестры. Участниками встречи стали преподаватели и учащиеся Новоуральского филиала Свердловского областного медицинского колледжа. Гостям рассказали о людях, внесших вклад в организацию сестринского дела в России, о роли музыки в жизни врачей и о ее влиянии на организм человека. Студенты активно подключались к диалогу: отвечали на вопросы и выполняли разные задания.
На сцене концертного зала выступили лауреаты международных конкурсов — преподаватели и концертмейстеры школы, артисты местного Театра музыки, драмы и комедии. Сюрпризом стало выступление камерного оркестра: прозвучали произведения для органа, баяна, инструментальных дуэтов трубы и домры с фортепиано, а также русский романс.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.