Путин объявил о завершающей стадии работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник»

Президент России Владимир Путин сообщил, что разработка новейших стратегических систем «Посейдон» и «Буревестник» находится на завершающей стадии. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с военнослужащими Вооруженных сил РФ.
Российский лидер подчеркнул, что работа по совершенствованию сил сдерживания России ведется непрерывно с 2000-х годов. Отдельное внимание в своем выступлении президент уделил гиперзвуковому авиационному комплексу «Кинжал», который успешно применяется в ходе специальной военной операции. В настоящее время специалисты работают над повышением точности поражения целей «Кинжалами» в неядерном оснащении.
Заявления о новых видах вооружений прозвучали на фоне успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Как отметил глава государства, это самый мощный ракетный комплекс в мире, суммарная мощность боезаряда которого более чем в четыре раза превосходит любые западные аналоги. Ракета способна лететь по суборбитальной траектории, поражать цели на дальности свыше 35 тысяч километров и преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО. Первый полк, оснащенный «Сарматами», заступит на боевое дежурство уже в конце текущего года.
Командующий РВСН подтвердил, что развертывание нового комплекса, идущего на смену ракетам «Воевода», значительно повысит боевые возможности наземной группировки стратегических ядерных сил.