Путин объявил о завершающей стадии работ над комплексами «Посейдон» и «Буревестник»

Заявления о новых видах вооружений прозвучали на фоне успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Как отметил глава государства, это самый мощный ракетный комплекс в мире, суммарная мощность боезаряда которого более чем в четыре раза превосходит любые западные аналоги. Ракета способна лететь по суборбитальной траектории, поражать цели на дальности свыше 35 тысяч километров и преодолевать все существующие и перспективные системы ПРО. Первый полк, оснащенный «Сарматами», заступит на боевое дежурство уже в конце текущего года.