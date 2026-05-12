Более 8 тысяч жителей вышли на субботник в Курортном районе Петербурга

Работы стартовали в 9 утра во всех 11 муниципальных образованиях района. По данным местного штаба благоустройства, за день к уборке привлекли 8263 человека. Кроме того, на линии вывели 25 уборочных машин, 17 погрузчиков и самосвалов, а также 18 единиц средств малой механизации. Совместными усилиями приведено в порядок более 857 тыс. кв. м территорий — от внутриквартальных проездов до зеленых зон и бесхозяйных земель. С улиц и дворов было вывезено 225 куб. м мусора и прошлогодней листвы.