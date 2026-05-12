Калининградская область приняла международный блог-тур «Наследие Великой Победы»

С 8 по 11 мая Калининград стал площадкой для международного блог-тура «Наследие Великой Победы», организованного Дирекцией Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ) в.

Источник: KaliningradToday

рамках Академии стратегических коммуникаций. Участники — иностранные лидеры мнений и участники Медиашколы ВФМ.

Программа подготовлена при участии министерств молодёжной политики, культуры и туризма, муниципального развития и внутренней политики, а также агентства по международным и межрегиональным связям Калининградской области.

9 мая делегация посетила парад Победы и церемонию возложения цветов к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам, павшим при штурме Кёнигсберга. В последующие дни гости увидели историческую реконструкцию штурма Кёнигсберга, побывали в форте № 5, музее «Блиндаж» (место подписания капитуляции гарнизона Восточной Пруссии), у памятника жертвам Холокоста и в областном историко-художественном музее.

Экскурсионная программа также включала посещение Янтарного комбината, острова Канта с органным концертом и арт-резиденции «Дом молодёжи», где иностранные блогеры обсудили совместные медиапроекты с российскими коллегами.

Организаторы отметили: взаимодействие иностранных блогеров с активистами Международного клуба дружбы (МКД) Калининграда показало, что современная молодёжь стремится к объединению на основе уважения и объективной информации.

