«Мышиная» лихорадка. Учёные предупреждают о коварных свойствах хантавируса

Циркулирует хантавирус среди грызунов. Люди заражаются от переносчиков. От человека к человеку вирус обычно не передаётся. Заражение хантавирусом происходит при вдыхании пыли с частицами высохших испражнений грызунов, говорит эксперт. Так бывает, если спуститься в погреб или овощную яму, где были переносчики, или собрать ягоды, на которых могли оказаться выделения грызунов. Укусы остаются крайне редким случаем передачи инфекции.