«Мышиная» лихорадка. Учёные предупреждают о коварных свойствах хантавируса

Из Европы приходят новости о заражениях людей хантавирусом и летальных исходах у части заболевших. Сообщение о смерти трёх человек на борту круизного судна живо напомнило о страхах времён пандемии Covid-19. Симптомы заболевания выглядят угрожающе: лихорадка, проблемы с желудочно-кишечным трактом, пневмония, шок. Учёный ПНИПУ рассказал, что такое хантавирус и как уберечь себя от заразы. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
Что известно о хантавирусе.
Группу хантавирусов обнаружили в середине прошлого века. Вирус может вызывать дальневосточную лихорадку, которую отличают мелкие кровоизлияния на коже вследствие повреждения стенок сосудов, или спровоцировать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Эта версия заболевания сопровождается высокой температурой, болями в пояснице и появлением крови в моче. В России более распространена вторая форма. При своевременном лечении человек, как правило, полностью выздоравливает, рассказал кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.
Угроза из погреба.
Циркулирует хантавирус среди грызунов. Люди заражаются от переносчиков. От человека к человеку вирус обычно не передаётся. Заражение хантавирусом происходит при вдыхании пыли с частицами высохших испражнений грызунов, говорит эксперт. Так бывает, если спуститься в погреб или овощную яму, где были переносчики, или собрать ягоды, на которых могли оказаться выделения грызунов. Укусы остаются крайне редким случаем передачи инфекции.
Атака на сосуды.
В организме человека хантавирус поражает эндотелий — внутреннюю выстилку сосудов микроциркуляторного русла. Чаще всего страдают почки и лёгкие, реже — головной мозг. Зафиксированные в Европе летальные случаи нетипичны для хантавируса, отмечает учёный из ПНИПУ. Выводы об опасности нового штамма можно будет делать только после завершения исследований.
«Если вирус научился легко передаваться между людьми, ситуация станет серьёзной. Пока эксперты полагают, что этот механизм по-прежнему работает плохо», — говорит Валерий Литвинов.
Как распознать болезнь.
Первые симптомы хантавируса напоминают другие вирусные заболевания высокой температурой, головными и мышечными болями. Специфические симптомы проявляются, когда вирус разрушает сосуды конкретных органов. При поражении почек болит поясница и появляется кровь в моче. При поражении лёгких появляется одышка и развивается геморрагическая пневмония. Отличие хантавируса от коронавируса в органах, по которым бьёт болезнь. Коронавирус в первую очередь поражает лёгкие, хантавирус — сосуды почек.
Маска для профилактики.
Вакцины от заболевания нет. Лечение неспецифическое — детоксикация, поддерживающая инфузионная терапия и снятие симптомов. Поэтому так важна профилактика — ограничение контакта с грызунами. При посещении подвалов, овощных ям, старых сараев нужно надевать медицинскую маску, чтобы не вдыхать зараженную пыль. Что касается рисков пандемии, то прогнозировать развитие событий сложно. Этот природный вирус может «затихнуть» так же внезапно, как и проявился.
«Контролирующие органы проводят исследования на границах, но окончательные выводы делать рано», — резюмировал эксперт Пермского Политеха.