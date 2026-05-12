Швейцарский «король-самозванец» собрал земли размером с четверть Ватикана

Йонас Лаувинер рассказал о политических амбициях и поисках королевы.

Источник: Комсомольская правда

Швейцарский «король-самозванец» оформил в собственность 150 земельных участков, сравнимых по площади с четвертью Ватикана, и заявил о политических амбициях. Об этом Йонас Лаувинер рассказал в беседе с RTVI.

Первый участок он получил от отца. Рядом оказалась бесхозная земля. Лаувинер оформил ее бесплатно. Затем он нашел и другие такие участки. Тогда он решил, что это похоже на поступки королей — завоевание новых земель.

Лаувинер не собирает деньги с местных жителей. Он продает и сдает в аренду землю и недвижимость. Ему принадлежат 83 улицы по всей Швейцарии.

— Люди, которые ходят по этим улицам, могут делать это бесплатно. Я не беру за это деньги. Но если улице требуется ремонт, обслуживание, то, конечно, платить должны люди, а не я, — сказал швейцарец.

Бесхозной земли в стране больше не осталось.

— Я забрал почти все, — говорит самопровозглашенный монарх.

Он заявил, что имеет политические амбиции и у него есть своя партия: «Король Йонас Лаувинер на службе народа Бургдорфа».

Швейцарец не обижается, когда его называют чудаком.

— Я действительно ненормальный. Это правда. Я не хочу быть нормальным, — заметил он. Лаувинер также сообщил, что ищет свою «королеву».

