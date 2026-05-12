"Литрес" удалит некорректные маркировки детских книг

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Книжный сервис «Литрес» удаляет некорректные маркировки детских книг по закону против пропаганды наркотиков после проведенной проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что ряд детских книг, таких как «Крокодил Гена и Чебурашка», «Волшебник Изумрудного города», «Старик Хоттабыч», «Три поросёнка», «Рассказы для детей» Михаила Зощенко и «Сказки» Корнея Чуковского, был промаркирован в соответствии с законом против пропаганды наркотиков.
«В ходе внутренней проверки мы выявили, что предупреждающая маркировка на таких книгах была размещена некорректно. В большинстве случаев она добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями. В настоящее время некорректные маркировки удаляются», — сообщили в «Литрес».
В сервисе напомнили, что произведения детской литературы, опубликованные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке контента с упоминанием наркотических средств и психотропных веществ и не требуют соответствующих предупреждений.
«Детские произведения с возрастной маркировкой 12+ и выше, опубликованные или переведённые после 1990 года, анализируются точечно в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями отраслевых организаций. В этом вопросе мы находимся в постоянном диалоге с правообладателями и отраслевыми организациями», — пояснили в «Литрес».
С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.
Минцифры России утвердило порядок маркировки и перечень литературных произведений, подлежащих маркировке, без указания конкретных названий и авторов: в перечне отмечено, что маркировке подлежат произведения литературы, обнародованные с 1 августа 1990 года и содержащие «оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла» информацию о наркотических средствах и психотропных веществах. Согласно правилам, изложенным в приказе ведомства, маркировка предусматривает предупреждающий знак совместно с текстовым сообщением на обложке издания.