В Ишиме Тюменской области состоялась эстафета в честь Дня Победы

Традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, состоялась 6 мая в Ишимском городском спортивно-оздоровительном комплексе «Центральный» Тюменской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в учреждении.
Так, на старт вышли команды школ, университетов и колледжей, а также спортивных клубов города. Каждая состояла из восьми участников. Им предстояло пробежать по одному кругу — 400 м — и передать эстафетную палочку товарищу по команде.
Среди общеобразовательных учреждений победу одержала школа № 8. Среди средних и высших учебных заведений сильнейшими стали команды Ишимского медколледжа и многопрофильного техникума. В зачете спортивных клубов первое место занял агрохолдинг «Юбилейный».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.