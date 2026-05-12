Главные новости к вечеру 12 мая 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 12 мая 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Россия провела успешный пуск ракеты «Сармат»

Источник: РИА "Новости"

Россия провела успешный испытательный пуск ракетного комплекса «Сармат», доложил президенту Владимиру Путину командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев.

Песков назвал условие для встречи Путина с Зеленским не в Москве

Источник: РИА "Новости"

Встреча президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским за пределами Москвы возможна. Но это произойдет лишь тогда, когда в СВО можно будет «поставить точку», а для этого еще предстоит поработать, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трамп анонсировал переговоры с Кубой на фоне энергокризиса

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Куба обращается за поддержкой, и заявил о намерении провести переговоры с руководством острова. Соответствующая запись была опубликована в социальной сети Truth Social.

На Кубани девятиклассник открыл стрельбу в школе

Источник: Следственный комитет РФ

На Кубани девятиклассник пронес в школу пневматическое оружие и открыл стрельбу, ранив двоих учеников. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Иран расширил зону контроля в Ормузском проливе

Источник: AP 2024

Замкомандующего ВМС КСИР заявил о новой концепции обороны в Ормузском проливе, согласно которой зона контроля Ирана превышает 200−300 миль.

