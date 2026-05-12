Белгородские власти хотят вернуть 150 соотечественников из-за рубежа

С 2020 года в Белгородскую область в рамках программы переехали более 1,5 тыс. человек. Всего за этот период участие в программе было согласовано для 2,5 тыс. соотечественников и членов их семей, однако фактически в регион прибыли лишь около 60% от заявленного числа. Наибольшая доля участников программы ранее проживала в Казахстане — 33%. Еще 17% заявителей прибыли с Украины, по 15% — из Германии и Кыргызстана.