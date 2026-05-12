В Петербурге отметили годовщину возобновления работы трамваев в войну

Памятное мероприятие, посвященное 84‑й годовщине возобновления трамвайного движения в блокадном Ленинграде, состоялось в Санкт-Петербурге, сообщили в администрации Кировского района. Его организовали в том числе и активисты Движения первых, действующего в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети».
Событие провели у памятника блокадному трамваю. На мероприятии присутствовали ветераны, школьники с родителями, юнармейцы Кировского района, сотрудники трамвайного парка № 8, а также местные жители. Там прошел почетный караул из кадетов. К подножию памятника участники церемонии возложили цветы. Также почетные гости рассказали о роли трамвая в период блокады города, а школьники прочитали стихи.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.