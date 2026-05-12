Геологи обнаружили в Замбии свидетельства формирования тектонического разлома

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Международный коллектив геологов обнаружил свидетельства формирования еще одного разлома на территории Восточной Африки при анализе проб газа, собранных из геотермальных источников в рифтовой долине Кафуэ в Замбии. Это может привести к появлению новой литосферной плиты, пишут исследователи в статье в научном журнале Frontiers in Earth Science.
«У данного открытия есть не только геологические и тектонические, но и экономические следствия. Формирование этого разлома приведет к появлению легко доступных источников геотермальной энергии, а также позволит создать индустрию по добыче водорода и гелия из флюидов земной коры», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа геологов из Британии, Канады, Замбии и Франции под руководством профессора Оксфордского университета (Великобритания) Майкла Дейли при изучении проб, собранных на территории рифтовой долины Кафуэ в центральных регионах Замбии. Она расположена на территории Центрального африканского плато и с ней связано большое число геотермальных источников, которые в прошлом почти не изучались.
Ученые восполнили этот пробел в научных знаниях и всесторонне изучили образцы жидкости из восьми подобных горячих ручьев при помощи квадрупольных масс-спектрометров и других научных инструментов. Это позволило ученым очень точно измерить концентрации различных газов в этих водах и определить доли изотопов этих элементов, отражающие то, где и на какой глубине сформировались эти выбросы.
Проведенный исследователями анализ показал, что в водах ручьев из долины Кафуэ присутствовало неожиданно много гелия и других благородных газов, изотопный состав которых при этом соответствовал материи мантии Земли и выбросам газов из разломов на территории Великой рифтовой долины в Кении. Вкупе с некоторыми другими геохимическими индикаторами это свидетельствует о начале формирования нового разлома в земной коре под Замбией.
«Юго-Западная Рифтовая система в Африке может стать еще одной “точкой раскола” для распада континента в дополнение к восточноафриканской Великой рифтовой долине. В отличие от востока Африки, в Замбии запуску этих процессов благоприятствует слабость местной коры, а также более удачное расположение этого разлома по отношению к срединным океаническим хребтам. Все это создает более оптимальные условия для раскола», — подытожил профессор Дейли, чьи слова приводит пресс-служба журнала.