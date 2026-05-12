В вузе Петербурга открылся центр компетенций инженерного анализа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Центр компетенций инженерного анализа открылся в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Новое подразделение совместно с российским IT-холдингом «Т1» займется повышением навыков студентов и разработкой решений в данной сфере, сообщила во время открытия ректор ГУАП Юлия Антохина.
«Сегодня мы открываем еще одну точку роста, в первую очередь, направленную на повышение IT-компетенций у наших обучающихся, потому что ни одна из областей промышленного, технологического развития не может быть применима без IT-навыков. Благодаря нашему партнеру — IT-холдингу “T1” сегодня есть уникальная возможность познакомиться с современными разработками, отечественными IT-продуктами», — сказала она.
Ректор подчеркнула, что задачи нового центра носят «продуктовый» характер, потому что студенты буду работать над разработкой уникальных решений. Кроме того, обучающиеся получат доступ к передовым инструментам, которые востребованы в промышленности и науке.