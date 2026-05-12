Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна программа «Ночи музеев» в Нижнем Новгороде

Событие охватит 45 площадок по всему городу.

Источник: Нижегородская правда

В субботу, 16 мая, в Нижнем Новгороде состоится ежегодная акция «Ночь музеев» (6+). В этом году она объединит 45 городских площадок. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.

Всего около 500 мероприятий пройдут в Нижнем Новгороде в рамках «Ночи музеев». В Год единства народов тема акции — «Родное». Познакомиться с каждым муниципальным музеем города и решить, куда стоит отправиться в «Ночь музеев», можно в специальном информационном пространстве на улице Большой Покровской. А 16 мая там пройдут интерактивы от «хранителя историй Нижнего Новгорода».

В списке участников «Ночи музеев» ряд выставочных пространств Нижнего Новгорода, в том числе Усадьба Рукавишниковых, Нижегородский кремль, НГХМ, Арсенал, Академия Маяк, Нижегородский планетарий, Домик Каширина и многие другие.

Также в рамках акции нижегородцы и гости города могут посетить мероприятия в библиотеках. В частности, они пройдут в библиотеке им. Ленина, детской библиотеке им. Горького, модельной библиотеке им. Достоевского и в нескольких других районных учреждениях.

Кроме того, 16 мая можно будет отправиться в музей-заповедник «Щелоковский хутор» на бесплатном шаттле. Он будет курсировать от площади Максима Горького и обратно.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Нижегородский музей художественных промыслов откроется к новому году.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше