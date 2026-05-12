Стала известна программа «Ночи музеев» в Нижнем Новгороде

В субботу, 16 мая, в Нижнем Новгороде состоится ежегодная акция «Ночь музеев» (6+). В этом году она объединит 45 городских площадок. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев.
Всего около 500 мероприятий пройдут в Нижнем Новгороде в рамках «Ночи музеев». В Год единства народов тема акции — «Родное». Познакомиться с каждым муниципальным музеем города и решить, куда стоит отправиться в «Ночь музеев», можно в специальном информационном пространстве на улице Большой Покровской. А 16 мая там пройдут интерактивы от «хранителя историй Нижнего Новгорода».
В списке участников «Ночи музеев» ряд выставочных пространств Нижнего Новгорода, в том числе Усадьба Рукавишниковых, Нижегородский кремль, НГХМ, Арсенал, Академия Маяк, Нижегородский планетарий, Домик Каширина и многие другие.
Также в рамках акции нижегородцы и гости города могут посетить мероприятия в библиотеках. В частности, они пройдут в библиотеке им. Ленина, детской библиотеке им. Горького, модельной библиотеке им. Достоевского и в нескольких других районных учреждениях.
Кроме того, 16 мая можно будет отправиться в музей-заповедник «Щелоковский хутор» на бесплатном шаттле. Он будет курсировать от площади Максима Горького и обратно.
