Эрозия не болезнь: Мясников возмутился практикой российских врачей

Доктор Александр Мясников резко высказался о российской медицине. Телеврачу стыдно за подход к лечению эрозии шейки матки. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он возмутился: многие врачи в РФ считают, что эрозию нужно лечить обязательно. При этом часто это вариант нормы, а не болезнь.
«Это же стыдно, за медицину нашу стыдно. Доктора, ну стыдно! Ты лечишь эрозию по факту ее обнаружения? Ты неграмотный врач», — заявил Мясников.
Лечение, по его словам, нужно лишь в редких случаях — при кровотечении или других угрожающих жизни симптомах, — пишет «Лента.ru».
Волгоградкам на заметку: эрозия — не приговор. Не стоит паниковать и бежать на процедуры. Главное — найти грамотного врача, который не назначит терапию без реальных показаний.
Здоровье женщин зависит от осознанного выбора. Слова Мясникова — повод перепроверить назначения и не доверять сомнительным диагнозам.
