В Самарской области отремонтируют более 35 км дорог к мемориалам

Свыше 35 км автомобильных дорог, которые ведут к мемориалам Великой Отечественной войны и малой родине уроженцев этих мест, ставших Героями Советского Союза, приведут в нормативное состояние в 2026 году в Самарской области. Работы ведутся в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог региона.
На всех участках запланировано обновление дорожного покрытия, укрепление обочин, установка знаков и нанесение разметки. Например, в Сергиевском районе капитально отремонтируют 3,3 км трассы к селу Захаркино — родине Героя Советского Союза Алексея Сальникова, отличившегося при освобождении от фашистов Польши. В Кошкинском районе по двухгодичному контракту обновят покрытие на всей трассе Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки, это расстояние составляет 53 км. Село Кошки — это родина Петра Костюничева, награжденного медалью «За отвагу» за бои в блокадном Ленинграде.
В Борском районе запланирован капитальный ремонт двух участков общей протяженностью 5,5 км. Село Борское известно как родина Героя Советского Союза Алексея Патрина, командира артиллерийского полка, проявившего мужество в боях за Днепр.
Отметим, что в прошлом году по нацпроекту были приведены в нормативное состояние дороги к родным селам еще пятерых Героев Советского Союза и трем военным мемориалам. Их общая протяженность — более 20 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.