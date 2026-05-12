Путину рассказали, как Беларусь помогает обменам пленными России и Украины

Так, 12 мая омбудсменом был представлен российскому лидеру ежегодный доклад уполномоченного по правам человека. Также Москалькова подвела итоги своей десятилетней работы на этом посту. Особое внимание уделялось проводимой работе по обмену находящихся в плену российских военных, вопросам гуманитарной поддержки военнопленных, возвращению на родину перемещенного гражданского населения, в том числе детей.