Путину рассказали, как Беларусь помогает обменам пленными России и Украины

Источник: Комсомольская правда

Президенту России Владимиру Путину рассказали, как Беларусь помогает обменам пленными России и Украины, сообщила пресс-служба Кремля.

Эта тема была поднята во время встречи Владимира Путина с Татьяной Москальковой, уполномоченным по правам человека в РФ.

Так, 12 мая омбудсменом был представлен российскому лидеру ежегодный доклад уполномоченного по правам человека. Также Москалькова подвела итоги своей десятилетней работы на этом посту. Особое внимание уделялось проводимой работе по обмену находящихся в плену российских военных, вопросам гуманитарной поддержки военнопленных, возвращению на родину перемещенного гражданского населения, в том числе детей.

Отдельно Москалькова сказала Путину, как Беларусь помогает обменам пленными России и Украины, выразив благодарность белорусской стороне.

— Эти мероприятия (обмен пленными. — Ред.) проходят сегодня на украинско-белорусской границе, но не просто предоставлено место, создана атмосфера, условия, а иногда и конкретные действия, которые помогают нам, — констатировала она.

Ранее КГБ раскрыл подробности обмена задержанными на границе Беларуси и Польши.

