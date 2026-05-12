Три белгородца получили ранения при новых атаках БПЛА

Три мирных жителя получили ранения в результате очередных атак беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал губернатора Вячеслава Гладкова.

В Грайворонском округе на дороге Грайворон — Илек-Пеньковка БПЛА сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму. После оказания помощи в городской больнице № 2 Белгорода он продолжит лечение амбулаторно.

В районе села Шеино Корочанского округа БПЛА атаковал автомобиль УАЗ. Мужчина с баротравмой и открытой раной ноги доставляется в горбольницу № 2 облцентра. Машина полностью сгорела.

Еще один пострадавший — житель Шебекино. Во время покоса травы на своем участке он обнаружил неизвестный предмет, поднял его и ударил молотком, после чего произошла детонация. Предположительно, это была боевая часть беспилотника. Мужчина с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями рук и ранением грудной клетки госпитализирован в Шебекинскую ЦРБ.

