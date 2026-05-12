Сотовые операторы будут рассылать нижегородцам СМС об угрозе атак беспилотников

Сотовые операторы будут предупреждать жителей Нижнего Новгорода об угрозе беспилотных атак с помощью СМС. Об этом порталу «Живем в Нижнем» рассказали в городском управлении ГОЧС.
С операторами сотовой связи заключены соглашения для проведения СМС-информирования населения.
Сейчас о беспилотной или ракетной опасностях нижегородцев предупреждает муниципальный сегмент Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО). В него входят 109 точек оповещения и семь локальных систем.
«Передача сигналов оповещения сирены и экстренного информирования осуществляется в автоматизированном режиме при поступлении установленных сигналов и распоряжений», — добавили в ГОЧС.
Кроме того, в Нижнем Новгороде создается реестр сооружений подземного пространства для укрытия населения в случае опасности. Перечень убежищ разместят на сайте городской администрации.
Напомним, нижегородский аэропорт вводил ограничения на прием и выпуск самолетов 12 мая.