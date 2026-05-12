Нижегородцам рассказали, угрожает ли региону новый хантавирус

Из Восточной Европы смертельно опасный вирус уже достиг Израиля.

Вспышка нового штамма хантавируса не на шутку перепугала жителей всего земного шара. Из Восточной Европы он уже достиг Израиля. Смертельно опасный вирус коварен тем, что похож на ОРВИ, а вакцины от него нет. Насколько вероятно его проникновение в Россию и в Нижегородскую область?

Поводом для беспокойства стала смерть 70-летнего орнитолога из Нидерландов на борту круизного лайнера, который направлялся из Аргентины в Кабо-Верде. Погибший находился на борту вместе со своей женой. Ранее он пробыл в пятимесячном путешествии по Южной Америке. Причиной его смерти стали последствия хантавируса штамма «Андес».

Супруга орнитолога также скончалась от хантавируса «Андес», но уже после того, как сошла с лайнера.

Инфекцию уже обнаружили в Швейцарии и Израиле.

Как объяснили в Роспотребнадзоре, хантавирусные инфекции в целом хорошо изучены. Основной источник инфекции — грызуны, а именно полевые мыши, крысы и полёвки. Человек может заразиться, если вдохнёт аэрозоли, содержащие вирус, которые выделяются с продуктами жизнедеятельности инфицированных грызунов.

Последствия для человека могут быть двух видов. Первый — геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Второй — хантавирусный кардиопульмональный синдром — тяжёлое респираторное заболевание, летальность при котором варьируется от 25% до 40%. Это заболевание как раз вызывается хантавирусом «Андес».

В Роспотребнадзоре отметили, что хантавирус «Андес» ограничен Американским континентом, потому что там есть условия для его распространения. Для передачи от человека к человеку нужен очень близкий и длительный контакт. Поэтому вызвать пандемию масштаба COVID-19 «Андес» не может.

«Для передачи между людьми нужен очень близкий контакт: секс или уход за больным. Но локальные вспышки смертоносны, и это всегда серьёзный вызов для систем здравоохранения», — отметил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

Осторожными нужно быть туристам, которые планируют путешествия в Южную Америку. Сейчас для этого не лучшее время.

«В случае завоза хантавирусов, схожих с вариантом “Андес”, система Роспотребнадзора готова к оперативному выявлению и реагированию. Комплекс мероприятий отработан, — сообщили в Роспотребнадзоре. — В целях недопущения завоза инфекций во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль».

Ранее на сайте pravda-nn.ru инфекционист Тимаков назвал существующие способы лечения хантавируса.