Amber Mash: Глава калининградской «Почты России» получает 240 тысяч, находясь под следствием

Сергей Аронов, директор управления «Почты России» по Калининградской области, находится под домашним арестом по обвинению в растрате. Тем не менее, он продолжает работать в компании и получать около 240 тысяч рублей в месяц, выяснили в Amber Mash. Для этого в штате якобы специально создали новую должность — советника директора. До задержания Аронова такой позиции просто не существовало.
Уголовное дело в отношении Аронова было возбуждено в августе 2025 года. По версии следствия, он организовал фиктивное трудоустройство своего заместителя. Сотрудник, которого наняли на высокую должность, за полгода ни разу не появился на работе, но исправно получал зарплату, сообщал Интерфакс. Всего таким образом было похищено более 607 тысяч рублей. Часть этих денег Аронов потратил на личные нужды — в частности, на абонементы в элитные фитнес-клубы.
Суд отправил фигуранта под домашний арест, но увольнять его компания не стала. Amber Mash указывает, что зарплата Аронова оценивается в 240 тысяч рублей в месяц.
Расследование уголовного дела продолжается.