Amber Mash: Глава калининградской «Почты России» получает 240 тысяч, находясь под следствием

Уголовное дело в отношении Аронова было возбуждено в августе 2025 года. По версии следствия, он организовал фиктивное трудоустройство своего заместителя. Сотрудник, которого наняли на высокую должность, за полгода ни разу не появился на работе, но исправно получал зарплату, сообщал Интерфакс. Всего таким образом было похищено более 607 тысяч рублей. Часть этих денег Аронов потратил на личные нужды — в частности, на абонементы в элитные фитнес-клубы.