Электротранспорт изменил схему движения из-за ремонта трамвайных путей в Волгограде

Большую часть работ по обновлению трамвайного полотна планируют выполнить этим летом, когда пассажиропоток традиционно снижается. Из-за проведения реконструкции временно изменили расписание движения электротранспорта. С 11 мая трамваи маршрутов №№ 5, 7, 10 и 12 теперь следуют до резервного кольца на улице Хорошева. В будние дни электробус № 15 работает по маршруту «Ул. Тополевая» — «Жилгородок», после остановки «Ул. Комсомольская» он поворачивает на одноименную улицу и едет в Дзержинский район. В выходные же дни электробус сохранил свой обычный маршрут до железнодорожного вокзала. При этом другие маршруты общественного транспорта, обслуживающие микрорайон Жилгородок, продолжают работать в прежнем режиме.