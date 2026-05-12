В Заречном Свердловской области дети посетили станцию скорой помощи

Воспитанники групп «Солнышко» и «Звездочки» детского сада «Рябинка», расположенного в Заречном Свердловской области, посетили станцию скорой помощи. Экскурсию организовали по национальному проекту «Кадры», сообщили в администрации городского округа.
Так, в День работника скорой медицинской помощи врачи, фельдшеры и водители провели для детей экскурсию. Они показали оборудование автомобиля, а также рассказали о своей работе. В завершение встречи юные гости поздравили сотрудников станции с профессиональным праздником, подготовив открытку и угостив сладостями.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.