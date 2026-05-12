В Мурине Ленобласти введут в эксплуатацию детский сад

Сад представляет собой трехэтажное здание, рассчитанное на 12 групп по 20 детей. На первом этаже разместили ясельные группы, пищевой и медицинский блоки и постирочную. Второй этаж заняли группы младшего и среднего возраста, музыкальный и спортивный залы, кружковые помещения и кабинет логопеда. На третьем этаже расположены старшие и подготовительные группы. На территории установили игровые площадки с теневыми навесами, две спортивные зоны, места для хранения санок и колясок.