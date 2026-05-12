В Мурине Ленобласти введут в эксплуатацию детский сад

Детский сад на 240 мест, расположенный в городе Мурино, получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщили в Комитете по строительству Ленинградской области. Учреждение построили при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Сад представляет собой трехэтажное здание, рассчитанное на 12 групп по 20 детей. На первом этаже разместили ясельные группы, пищевой и медицинский блоки и постирочную. Второй этаж заняли группы младшего и среднего возраста, музыкальный и спортивный залы, кружковые помещения и кабинет логопеда. На третьем этаже расположены старшие и подготовительные группы. На территории установили игровые площадки с теневыми навесами, две спортивные зоны, места для хранения санок и колясок.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.