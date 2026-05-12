Школьники и студенты из Приморья отличились в судостроении и рыболовстве

Учащиеся колледжей и школьники Приморского края показали высокий уровень подготовки на итоговом межрегиональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который проводится в соответствии с целями федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Агентстве проектного управления Приморского края.
Золотые медали команда края завоевала в компетенциях «Прибрежное рыболовство» и «Сборка корпусов металлических судов». Всего в копилке сборной — 11 медалей и 25 медальонов за профессионализм.
Серебряные награды принесли участники компетенций «Администрирование отеля», «Безопасность жизнедеятельности на судне», «Обработка водных биоресурсов» и «Технологии информационного моделирования BIM». Бронзу завоевали в «Промышленном дизайне», «Работах на токарных универсальных станках», «Реверсивном инжиниринге» и «Холодильной технике и системах кондиционирования. Юниоры».
Приморский край представляли 100 студентов и 31 школьник, свое мастерство они показали в 120 компетенциях. Пять конкурсных площадок чемпионата были организованы на базе колледжей и университета во Владивостоке, Уссурийске, Арсеньеве и Большом Камне.
