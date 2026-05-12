Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьники и студенты из Приморья отличились в судостроении и рыболовстве

На соревнованиях регион представляли более 130 человек.

Источник: Национальные проекты России

Учащиеся колледжей и школьники Приморского края показали высокий уровень подготовки на итоговом межрегиональном этапе чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», который проводится в соответствии с целями федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Агентстве проектного управления Приморского края.

Золотые медали команда края завоевала в компетенциях «Прибрежное рыболовство» и «Сборка корпусов металлических судов». Всего в копилке сборной — 11 медалей и 25 медальонов за профессионализм.

Серебряные награды принесли участники компетенций «Администрирование отеля», «Безопасность жизнедеятельности на судне», «Обработка водных биоресурсов» и «Технологии информационного моделирования BIM». Бронзу завоевали в «Промышленном дизайне», «Работах на токарных универсальных станках», «Реверсивном инжиниринге» и «Холодильной технике и системах кондиционирования. Юниоры».

Приморский край представляли 100 студентов и 31 школьник, свое мастерство они показали в 120 компетенциях. Пять конкурсных площадок чемпионата были организованы на базе колледжей и университета во Владивостоке, Уссурийске, Арсеньеве и Большом Камне.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.