Почти 264 тысячи мест: на новый учебный год в России расширили набор инженеров

На 2026/27 учебный год для специальностей из укрупнённой группы «Инженерное дело, технологии и технические науки», а также научных специальностей «Технические науки» установлено 263,8 тысячи бюджетных мест. Их доля в общем объёме набора выросла до 45%. При этом больше 70% бюджетных мест по инженерным специальностям выделено региональным вузам.