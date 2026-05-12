Почти 264 тысячи мест: на новый учебный год в России расширили набор инженеров

В России увеличили количество бюджетных мест по инженерным направлениям подготовки. Об этом, ссылаясь на материалы к стратегической сессии с участием премьер‑министра Михаила Мишустина, пишет РИА Новости во вторник, 12 мая.
На 2026/27 учебный год для специальностей из укрупнённой группы «Инженерное дело, технологии и технические науки», а также научных специальностей «Технические науки» установлено 263,8 тысячи бюджетных мест. Их доля в общем объёме набора выросла до 45%. При этом больше 70% бюджетных мест по инженерным специальностям выделено региональным вузам.
