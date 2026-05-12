В центре «Крокус Экспо» открылась выставка, посвященная металлообработке

Специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности — «Металлообработка-2026» — начала работу в международном выставочном центре (МВЦ) «Крокус Экспо». Экспозиция будет открыта для посетителей до 15 мая включительно, сообщили в Минпромторге РФ.
Площадь экспозиции в этом году составляет более 75 тыс. кв. м. На выставке представлен широкий спектр современных решений: интеллектуальные станочные системы, автоматизированные линии, программное обеспечение для «умного» производства, новые материалы и контрольно-измерительные системы. В событии примут участие делегации из 11 субъектов России, включая Ленинградскую, Липецкую, Нижегородскую, Пензенскую, Самарскую и Тверскую области, Пермский край, республики Татарстан и Крым, Удмуртскую Республику и Ярославскую область.
Всего в 2026 году участниками выставки стали более 1200 компаний из 8 стран, включая Индию, Италию, Казахстан, Китай, Республику Беларусь, Республику Корея, Россию и Турцию. Около 700 экспонентов — отечественные компании, представляющие ведущие предприятия отрасли. В рамках мероприятия они могут найти новых поставщиков продукции и услуг, инвесторов и перспективные проекты для вложения, увидеть оборудование от ведущих производителей и принять участие в деловой программе.
Ключевым мероприятием деловой программы стало пленарное заседание «Приоритеты промышленной политики и инструменты технологического лидерства: реализация национального проекта "Средства производства и автоматизации"».
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.