В центре «Крокус Экспо» открылась выставка, посвященная металлообработке

Ее участниками стали более 1200 компаний из 8 стран.

Источник: Национальные проекты России

Специализированная выставка оборудования, приборов и инструментов для металлообрабатывающей промышленности — «Металлообработка-2026» — начала работу в международном выставочном центре (МВЦ) «Крокус Экспо». Экспозиция будет открыта для посетителей до 15 мая включительно, сообщили в Минпромторге РФ.

Площадь экспозиции в этом году составляет более 75 тыс. кв. м. На выставке представлен широкий спектр современных решений: интеллектуальные станочные системы, автоматизированные линии, программное обеспечение для «умного» производства, новые материалы и контрольно-измерительные системы. В событии примут участие делегации из 11 субъектов России, включая Ленинградскую, Липецкую, Нижегородскую, Пензенскую, Самарскую и Тверскую области, Пермский край, республики Татарстан и Крым, Удмуртскую Республику и Ярославскую область.

Всего в 2026 году участниками выставки стали более 1200 компаний из 8 стран, включая Индию, Италию, Казахстан, Китай, Республику Беларусь, Республику Корея, Россию и Турцию. Около 700 экспонентов — отечественные компании, представляющие ведущие предприятия отрасли. В рамках мероприятия они могут найти новых поставщиков продукции и услуг, инвесторов и перспективные проекты для вложения, увидеть оборудование от ведущих производителей и принять участие в деловой программе.

Ключевым мероприятием деловой программы стало пленарное заседание «Приоритеты промышленной политики и инструменты технологического лидерства: реализация национального проекта “Средства производства и автоматизации”». Подробнее ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте. Регистрация осуществляется по ссылке.

Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше