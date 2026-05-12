За неделю 7 пропавших найдены погибшими в Воронежской области

С 4 апреля по 10 мая 2026 года на горячую линию воронежского поискового отряда «Лиза Аллерт» поступило 27 заявок. Статус «Найден, жив» получили 18 человек, еще четверо разыскиваются до сих пор, семеро найдены погибшими. Об этом сообщили добровольцы в соцсетях.