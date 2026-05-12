В Калининграде вынесен приговор иностранцу, задержанному на границе с 28 кг гашиша

«В декабре 2025 года подсудимый Г., действуя совместно с неустановленными лицами, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, переместил через границу Российской Федерации с Литовской Республикой наркотическое средство гашиш массой 28 384,7 грамма, спрятав его в обшивку салона и багажник автомобиля “Мерседес”. Переместить наркотик через границу подсудимый согласился за денежное вознаграждение по просьбе своего знакомого, передавшего ему аванс в размере 600 евро», — уточняется в сообщении.