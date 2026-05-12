В Ростовской области на птицефабрике загорелась кровля складского здания

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Кровля складского здания загорелась на площади порядка 1,6 тысячи квадратных метров на птицефабрике в Ростовской области, спасены более 180 тысяч кур, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«Пожар произошел в хуторе Маркин Октябрьского сельского района. Загорелась кровля складского помещения. Огонь охватил 1,6 тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что существовала угроза распространения огня на соседний ангар с домашней птицей. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось локализовать пожар и спасти свыше 180 тысяч кур.
По данным ведомства, борьбу с огнем ведут 47 человек с привлечением 19 единиц техники.