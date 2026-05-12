В кузбасской Юрге обновят школу имени Александра Максименко

Школу № 1 имени Героя Советского Союза Александра Петровича Максименко обновят в кузбасской Юрге. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации города.
Специалисты уже демонтировали штукатурку со стен третьего и второго этажей. Сейчас они расчищают чердачное помещение. На втором этаже мастера начали монтировать электросети и оборудование, а на втором — продолжают снимать старую штукатурку.
Директор школы Анастасия Соломатова отметила, что работы ведутся поэтапно. Акцент делается на качество и соблюдение строительных норм.
«Все ребята, а их у нас почти 600 человек, с нетерпением ждут окончания ремонтных работ, чтобы вернуться в свою обновленную школу, которая в 2027 году отметит свой вековой юбилей со дня образования», — добавила она.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.