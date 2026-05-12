Три улицы в посёлке Багратионовского округа уже неделю сидят без воды

Жители нескольких многоквартирных домов в посёлке Совхозное в Багратионовском округе уже неделю мучаются с неработающим водопроводом. Привозная вода пугает людей своим зелёным оттенком, но и такую с прошлой пятницы больше не доставляли. Об этом рассказала «Клопс» посельчанка Юлия Л.
Вода в кранах пропала ещё 6 мая, ко вторнику, 12 числа, она так и не появилась. Как сообщили Юлии и её соседям в окружной администрации, причиной этого стала авария на артезианской скважине. «Водоканал-Теплосеть» начал ремонт насосного оборудования уже через день, а пока в Совхозное организовали подвоз воды.
Однако её качество вызвало у жителей посёлка большие сомнения: содержимое бутылей было мутным и желтовато-зелёноватым. Пить это не решился никто.
«Нам объяснили, что это вода для хозяйственно-бытовых нужд, — рассказывает Юлия. — Но должны привозить и питьевую! У нас нет ни колодца, ни колонки. В нашем доме пятеро детей живёт, один грудничок. Где воду брать?».
Впрочем, и техническую влагу привозили только по 8 мая. Начиная с праздничных выходных у людей нет и такой поддержки. Юлия рассказала, что её семья на четверых вынуждена покупать до сорока пятилитровых бутылок в день — надо и помыться, и постирать, и приготовить еду. Бюджет трещит по швам. А ведь всё это нужно ещё и донести от магазина до дома.
Но особенно возмущает её, что обещанный ремонт принёс облегчение только части посёлка — а на трёх улицах, Луговой, Центральной и Мастеровой, вода так и не появилась.
"С утра ещё бежала самотёком, тоненькой струйкой, — говорит женщина. — Ведро наполнялось 10 минут! Но сейчас уже даже не капает. Звонили опять в администрацию.
Кто-то сказал, напор слабый, потому что все огороды поливают, ждите. Это нам что, до декабря ждать?".
Пока местные спасаются тем, что просят воду у более благополучной части посёлка. Они обратились с просьбой о помощи на портал госуслуг и в официальный телеграм-канал губернатора Алексея Беспрозванных. Представитель главы региона ответил, что окружная администрация уже начала проверку качества привозной воды.
«С вами свяжется ресурсоснабжающая организация, они уточнят информацию и дадут разъяснения, — сказано в сообщении. — Сотрудники выясняют, почему понизилось давление».
«Клопс» обратился в администрацию Багратионовского округа с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, какие меры принимаются для её преодоления.
