Власти Зеленоградска рассказали, когда в Сосновский парк «вернут» фонтан-корабль

Возобновить работу фонтана в Сосновском парке Зеленоградска планируют в течение месяца. Об этом пишет муниципальная газета «Волна» со ссылкой на администрацию округа.
Вопрос о сроках «возвращения» фонтана в виде корабля, установленного в ноябре 2025 года, задал местный житель. Как сообщили в администрации муниципалитета, фонтан законсервировали, чтобы оборудование не повредилось в зимний период. Его работу пообещали возобновить в течение месяца.
В Калининграде фонтаны традиционно открывают 1 мая. Сезон длится до 1 октября.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше